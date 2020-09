Il governo metropolitano di Tokyo ha annunciato recentemente l’intenzione di valutare le capacità offerte dal convertiplano multiruolo commerciale AW609 di Leonardo per fornire in futuro innovativi servizi di collegamento con l’isola di Ogasawara.

Le caratteristiche distintive del primo convertiplano commerciale al mondo, in grado di unire le prestazioni tipiche dell’aeroplano turboelica (velocità, raggio d’azione e quota) e la versatilità tipica dell’elicottero (decollo e atterraggio verticale, volo stazionario) permetterebbero di realizzare servizi di trasporto senza precedenti tra Tokyo e l’isola di Ogasawara, che dista circa 1000 km dalla capitale giapponese. Tali missioni potrebbero essere svolte in ogni condizione meteo, limitando inoltre l’impatto in termini di infrastrutture, presentando le dimensioni tipiche di un elicottero di pari categoria.

L’AW609 è in grado di effettuare rapidi trasferimenti ‘point-to-point’ su lunghe distanze, collegando il centro delle città o assicurando l’accesso veloce a località remote. Con una velocità massima superiore ai 500 km/h, una quota di quasi 8000 m e un raggio d’azione di oltre 1800 km, gli utilizzatori del nuovo convertiplano godranno di vantaggi operativi senza precedenti mantenendo al contempo la capacità di volare in tutte le condizioni metereologiche e le caratteristiche proprie del volo verticale, offrendo ai passeggeri una cabina confortevole e pressurizzata. L’avanzata tecnologia che caratterizza l’AW609 permette inoltre di ridurre significativamente emissioni e impatto acustico. L’AW609 è l’ideale per soddisfare un’ampia gamma di requisiti in Giappone come quelli del trasporto passeggeri, della ricerca e soccorso, dell’assistenza sanitaria, della sorveglianza, del supporto alle attività editoriali e alle riprese televisive, fino al trasporto istituzionale.

Con una flotta di oltre 130 elicotteri di vari tipi attualmente impiegata in Giappone per compiti civili, di pubblica utilità e militari, Leonardo vanta una lunga e solida presenza nel Paese, con una rete di servizi di supporto al cliente di cui anche l’AW609 potrà beneficiare.

L’AW609 sarà in grado di supportare il Giappone nell’introduzione di modalità e soluzioni tecnologiche innovative per soddisfare i requisiti di trasporto e servizi di pubblica utilità sul territorio nazionale, anche nella gestione delle grandi emergenze e in caso di eventi naturali estremi.

L’AW609 sarà il primo convertiplano al mondo con una certificazione civile, in grado di trasformare operazioni come il trasporto privato, le operazioni di soccorso, il supporto all’industria Oil&Gas e il pattugliamento, per citarne alcune.

L’AW609 è in grado di trasportare fino a nove passeggeri e può operare anche in presenza di ghiaccio grazie ad avanzati sistemi. I primi due AW609 di serie sono attualmente in assemblaggio presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia negli Usa. Operatori in tutto il mondo hanno espresso grande interesse per l’AW609 per compiti quali soccorso, trasporto VIP/corporate, trasporto offshore e impieghi governativi e di pubblica utilità. I clienti potranno accedere a pacchetti completi di supporto tecnico e addestramento attraverso la nuova Training Academy di Philadelphia. Sistemi di addestramento dedicati e moderni, tra cui un avanzato simulatore di volo, saranno disponibili presso tale sede entro l’anno.