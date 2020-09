La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, al fine promuovere l’inclusione e lo sviluppo professionale delle persone appartenenti alle categorie protette, ricerca profili in ambito amministrativo iscritti agli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1 o 18 della L. 68/99.

Requisiti:

• Diploma o Laurea

• buone capacità comunicative e relazionali

• predisposizione al team working

• proattività e problem solving

• flessibilità e precisione

• I candidati ideali hanno pregressa esperienza, anche di tirocinio/ stage, in attività di back office, in attività segretariali e/o in attività amministrative in generale.

• E’ richiesta fluente conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti Microsoft Office

• Gradita conoscenza di SAP HCM.

• Richiesta disponibilità oraria full time..

Sede: Genova

Per candidarsi consultare il link seguente: https://www.linkedin.com/jobs/view/2154731661/

Data di pubblicazione settembre 2020 – Fonte: LinkedIn