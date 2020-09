Conclusa con successo la fase di sperimentazione della postazione mobile della polizia locale, dal mese di settembre il servizio è esteso ad altre zone della città, dove non è presente un presidio fisso della polizia locale.

Per il mese di settembre è stato predisposto un calendario con le zone e gli orari in cui trovare l’ufficio mobile dove ci sarà un funzionario accompagnato da alcuni agenti incaricati di ricevere segnalazioni e denunce. Sarà sempre presente anche un gazebo dove la cittadinanza verrà informata sulle campagne di sensibilizzazione del Comune, come quella “Diffidente? No, prudente!” volta a prevenire il fenomeno delle truffe agli anziani.

L’unità mobile attualmente impiegata è dotata di radio, pc portatile, stampante e tablet, tutto collegato con la centrale operativa. Entro la fine dell’anno è prevista la sostituzione del mezzo con un nuovo veicolo che avrà in dotazione anche telecamera mobile e un sistema digitale di collegamento.

Dopo l’appuntamento di questa mattina nella zona di San Teodoro e nel pomeriggio di piazza Di Negro, di seguito il dettaglio dei giorni e delle zone nelle quali sarà presente l’unità mobile della polizia locale:

3 settembre: dalle 8,30 alle 12,30: piazza Martinez; dalle 14,30 alle 18,00: piazza Galileo Ferraris; 9 settembre dalle 8,30 alle 12,30: piazzale Parenzo dalle 14,30 alle 18,00: giardini Giovanni Battista Cavagnaro; 10 settembre: dalle 8,30 alle 12,30: piazza Rissotto; dalle 14,30 alle 18,00: piazza Petrella; 16 settembre: dalle 8,30 alle 12,30: piazza De Cristoforis (vicino Croce Verde); dalle 14,30 alle 18,00: piazza De Cristoforis (vicino Croce Verde); 17 settembre: dalle 8,30 alle 12,30: piazza Rossetti; dalle 14,30 alle 18,00: piazza Remondini; 23 settembre: dalle 8,30 alle 12,30: piazza Ragazzi dei 99; dalle 14,30 alle 18,00: giardini piazzale Rusca; 24 settembre: dalle 8,30 alle 12,30: piazza Tazzoli; dalle 14,30 alle 18,00: giardini Melis.

Le date potranno subire variazioni in caso di allerta meteo o eventuali esigenze di servizio che verranno comunicate con anticipo.