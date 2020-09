Tutto pronto ai Magazzini del Cotone per l’aula del tribunale, che sarà utilizzata da domani 9 settembre per permettere lo svolgimento di udienze di importanti procedimenti nel rispetto delle linee guida indicate dal governo in relazione a distanziamenti interpersonali, interventi di sanificazione, dotazioni tecniche e igieniche indispensabili.

Sono stati allestiti gli spazi del Modulo 5 dei Magazzini del Cotone.

L’aula verrà utilizzata fino al 23 dicembre.