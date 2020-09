Si stanno svolgendo in questi giorni le riprese di una puntata, dedicata alla Liguria, del programma “World’s Most Scenic Railway Journey”, in onda su Channel 5, emittente del digitale terrestre del Regno Unito.

Il programma è dedicato alla scoperta di territori e paesaggi a partire da suggestivi percorsi in treno; un’ampia parte della puntata sarà dedicata a Genova, a partire dal caratteristico treno Genova – Casella, presentato grazie alla disponibilità di Amt nella elegante veste del treno storico, e dal suo viaggio attraverso i paesaggi dell’entroterra.

Attorno al viaggio in treno, il programma presenterà poi altri elementi di eccellenza della città, dal Porto Antico ai Palazzi dei Rolli, dal Galata Museo del Mare ai mercati storici, dalla focaccia al pesto, offrendo una ricca e variegata immagine della città di Genova al pubblico inglese. Il programma andrà in onda nel Regno Unito il prossimo novembre.

La presenza della troupe a Genova è stata supportata dalla Direzione Marketing Territoriale del Comune di Genova, con l’ausilio tecnico di Genova e Liguria Film Commission.