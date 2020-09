Fundraising.it, il primo portale web dedicato alla raccolta fondi in Italia, si rinnova: nell’ambito del Festival del Fundraising, martedì 29 settembre, sarà presentato il go live del nuovo sito, pronto ad accogliere e ispirare migliaia di fundraiser italiani con guide, free trial e strumenti per mettere subito in pratica la raccolta fondi in modo efficace.

Nato nel 1999 quando il fundraising italiano ancora era ben lontano dall’essere definito, il portale ospita circa 4.000 articoli e accoglie 10.000 visitatori annuali. Il sito giunge ora a un nuovo capitolo, frutto di un percorso costruito in collaborazione con Fondazione Edoardo Garrone, che ha dato all’iniziativa un’ulteriore spinta innovativa.

«Fondazione Garrone ha sempre sostenuto il nonprofit – spiega Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone – in particolare sul territorio ligure, scegliendo un approccio originale di coaching e puntando sulla crescente professionalizzazione di un settore di enorme potenziale e indubbio valore sociale, troppo spesso limitato da approcci esclusivamente volontaristici. Abbiamo aderito al progetto Fundraising.it nell’ottica di rendere risorse e contenuti ampiamente disponibili, soprattutto per le piccole organizzazioni che, pur volendo fare formazione e intraprendere il fundraising, spesso hanno poco tempo e scarsa flessibilità per far partecipare le persone a veri e percorsi in aula».