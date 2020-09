Seastema, società del gruppo Fincantieri con sede a Genova e unità operative a Lucca, Roma, Trieste e Lecce, ha consegnato con successo la nuova “Light Bridge Console” a Benetti.

Il sistema è stato installato sullo Yacht di 44 metri BP001di Benetti, primo modello della nuova categoria Diamond 145.

Il progetto era stato avviato avviato nel 2017 con la finalità di realizzare una console di plancia di tipo completamente innovativo, che consentisse di liberare volumi nel locale, con un design sottile e leggero, esteticamente gradevole e tecnologicamente all’avanguardia. Il locale di plancia diventa in questo modo uno spazio vivibile, proteso verso il mare e che offre ulteriori opportunità di sviluppo progettuale inaspettate.

L’idea si è concretizzata grazie a un design che utilizza la fibra di carbonio per ottenere una struttura sottile e leggera che abbia anche grande resistenza e silenziosità, reso possibile soprattutto grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie software per l’integrazione dei sistemi. Tali tecnologie, messe a punto da Seastema, e perfezionate negli ultimi anni nell’ambito di programmi navali militari e di grandi yacht, con questo progetto sono applicate su yacht di dimensioni più ridotte. La piattaforma utilizzata è la oramai collaudata suite software SEASYacht con tecnologia MPEV (Marine Portale EVolution) di ultima generazione per la realizzazione dell’interfaccia operatore.

Alcune delle principali peculiarità del sistema sono:

· soluzione tecnologicamente avanzata e certificata, che minimizza l’elettronica ed i comandi presenti sulla console di plancia;

· software di interfaccia uomo macchina realizzato con le ultime tecnologie grafiche disponibili con Windows 10;

· gestione dell’attivazione delle applicazioni tramite software utilizzando le infrastrutture di rete (non switch KVM);

· sensori di navigazione connessi in rete per una gestione integrata e centralizzata;

· installazione della console di tipo “Plug & Play” con tempi molto rapidi di messa in servizio e semplificazione delle manutenzioni.

Le recenti prove in mare hanno evidenziato da subito l’altissimo livello di operatività della console ed una grande praticità nell’accedere alle diverse funzioni, cui si uniscono la silenziosità e la completa assenza di vibrazioni, ricevendo commenti di sincero apprezzamento.

Stefano Buffa, responsabile dell’ufficio tecnico di Benetti, commenta: «È stata una sfida, ci siamo presi una grande responsabilità, ma la serietà di Seastema, parte del gruppo Fincantieri, la professionalità dimostrata con la presentazione delle prime proposte, ci avevano convinti e devo dire che le aspettative non sono state tradite. La console è davvero molto bella e tecnologica, ma al tempo stesso semplice da utilizzare tanto che è stata particolarmente apprezzata anche dai nostri comandanti. La professionalità dei tecnici Seastema ha poi consentito di superare rapidamente le difficoltà che si presentavano durante le prove e dovute alle soluzioni innovative utilizzate, consentendo di consegnare la barca nei tempi previsti”.

Il sistema consegnato prevede una navigazione di tipo integrato con radar in banda X e cartografia elettronica certificati, cartografia turistica, conning display Seastema, log ed echo sounder di tipo certificato AIS, DGPS, comunicazioni GMDSS di classe REG-Code. L’integrazione a livello software, con omogeneità delle pagine video di monitoraggio, navigazione e selezione degli applicativi, è effettuata sui monitor stessi senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Possono anche essere fatte girare istanze diverse del software su display differenti con parametri e scale diverse, soluzione che si è verificato essere molto utile per Radar e Cartografia. Infine, anche il monitoraggio è parte del sistema con grafica omogenea alla navigazione e realizzato con la stessa tecnologia MPEV proprietaria di Seastema.

ˑ