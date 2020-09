Sestri Levante tappa conclusiva della “bicistaffetta” organizzata dal Coordinamento delle Associazioni Liguri Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’evento è creato per promuovere l’iniziativa Comuni Ciclabili in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Tra il 17 e il 19 settembre un gruppo in bici è in viaggio dall’estremo Ponente Ligure per raggiungere il Golfo del Tigullio, consegnando le bandiere e gli attestati ai Comuni che già hanno ottenuto il riconoscimento di Comune Ciclabile il 14 luglio durante la cerimonia di premiazione tenutasi a Teramo e presentando l’iniziativa ai Comuni interessati. In Liguria, insieme a Sestri Levante, sono stati premiati dalla Fiab anche Diano Marina e Loano.

Vista l’impossibilità di partecipazione da parte dei Comuni premiati alla cerimonia ufficiale, la “bicistaffetta” consentirà di rendere omaggio alle amministrazioni impegnate nella garanzia di una mobilità sostenibile all’interno dei propri territori, un premio che Sestri Levante si aggiudica per il terzo anno di fila: appuntamento quindi sabato 19 settembre a partire dalle 12 in piazzetta Matteotti per la consegna della nota bandiera gialla.

Comuni Ciclabili è una iniziativa che misura e attesta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani ma anche un autorevole strumento di informazione per il cicloturismo, una delle tipologie di vacanza emergenti. Si tratta di un progetto che premia gli sforzi delle amministrazioni che mettono in pratica misure concrete per la promozione della mobilità in bicicletta, misurando e attestando il grado di ciclabilità dei Comuni, cioè l’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti a essere vissuti e visitati in bicicletta. Tra i parametri osservati rientrano il tasso di motorizzazione, il cicloturismo, lo stato delle piste ciclabili urbane, il rapporto velocità/traffico, la governance della mobilità e la comunicazione e promozione relative alla ciclabilità, che a Sestri Levante hanno registrato un netto miglioramento.

Il riconoscimento viene assegnato da Fiab – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – la più grande associazione ciclo-ambientalista italiana attiva dal 1989, che riunisce oltre 190 associazioni autonome locali.