Erg, tramite la propria controllata Erg Power Generation, ha siglato un accordo quadro con Vestas, leader mondiale nella progettazione, costruzione e manutenzione di turbine eoliche, per la fornitura di aerogeneratori (pale eoliche) per una capacità potenziale di 790 MW. Di questi, oltre 500 MW sono destinati ai progetti di repowering in Italia e la restante parte a progetti greenfield previsti in Francia e Regno Unito.

L’accordo, del valore potenziale di oltre 500 milioni di euro, è stato raggiunto al termine di un articolato processo di gara che ha visto la partecipazione dei principali OEM (Original Equipment Manufacturer) del mercato europeo. Comprende, oltre alla fornitura, il trasporto, l’installazione, il commissioning e la manutenzione prevista nella prima fase di vita degli aerogeneratori.

L’operazione presenta importanti elementi di innovazione, sia dal punto di vista tecnologico,

prevedendo la fornitura di turbine di ultima generazione, sia contrattuale, con elementi di flessibilità e sinergie realizzabili grazie alla formula dell’accordo quadro di durata triennale.

Oltre a un consolidato rapporto di collaborazione, le due aziende condividono anche le stesse priorità in tema di sviluppo sostenibile, quali la lotta al climate change e la responsabilità sociale d’impresa, ponendosi come protagoniste della transizione energetica attraverso lo sviluppo delle rinnovabili e mettendo al centro del proprio modello di impresa le persone e la creazione di valore condiviso col territorio.

Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg, ha dichiarato: «L’accordo con Vestas, nostro partner storico, garantirà la copertura del nostro piano di sviluppo a condizioni competitive e con tecnologie di ultima generazione. Questa partnership riflette la nostra strategia di Sustainable Procurement, improntata a un’attenta selezione dei vendor anche sulla base di principi condivisi per uno sviluppo sostenibile di lungo periodo».