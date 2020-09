Affluenza al 53,46% per le regionali in Liguria. In provincia di Genova i votanti sono stati il 53,51%, in quella di Savona il 55,28%, nello spezzino 54,09% e 50,18% nell’imperiese. Nella precedente consultazione l’affluenza era stata del 50,68%.

Per quanto riguarda il referendum costituzionale, l’affluenza in Liguria è stata del 59,15%.

In provincia di Genova i votanti sono stati il 59,35%, in quella di Savona il 61,24%, nello spezzino 59,07% e 55,65% nell’imperiese.

Per le comunali l’affluenza è stata del 62,55%

A Casella hanno votato il 65,32 degli aventi diritto, a Cogoleto il 68,69%, a Crocefieschi il 72,12%, a Ronco Scrivia il 59,55%, a San Colombano Certenoli il 50,41%, a Torriglia il 61,8%, a Vobbia il 71,58%.

A Zuccarello, unico comune chiamato al voto nel savonese, la percentuale dei votanti è stata del 64,82% (consultazione precedente al 65,89%).

Nell’imperiese affluenza al 67,02%. Percentuale di votanti al 70,76% ad Aquila d’Arroscia, al 66,5% a Perinaldo, al 78,93% a Pietrabruna, al 64,56% a Rocchetta Nervina e al 64,89% a Santo Stefano al Mare.

Nello spezzino 66,35% la percentuale di votanti alle comunali. I votanti a Lerici sono stati il 64,68%, a Levanto il 69,39%.