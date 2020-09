In Liguria l’affluenza alle urne è vicina al 40%: alle 23 di domenica 20 settembre, in chiusura della prima giornata di elezioni (comunali, regionali e referendum costituzionale), si sono recati alle urne il 39,8% dei liguri aventi diritto al voto, percentuale in linea con la media nazionale.

Secondo i dati del ministero dell’Interno (Direzione centrale per i servizi elettorali), l’affluenza più alta alle 23 di ieri sera si registra a Savona (41,18%), seguita da Genova (40,09%).

In provincia della Spezia hanno votato il 39,47% degli aventi diritto, mentre nell‘imperiese l’affluenza si è fermata, per ora, al 37,15%.

I seggi restano aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre.