Si sono appena concluse le consultazioni relative a referendum, elezioni regionali e amministrative in 16 Comuni liguri, ed è già tempo di nuove elezioni per i 7 mila agenti di commercio della Liguria, pari al 3,5% dei circa 200 mila operanti a livello nazionale.

Da domani, giovedì 24 settembre, verranno rinnovati i 60 seggi dell’assemblea di Enasarco, l’ente previdenziale dei rappresentanti, da sempre al centro di scandali, polemiche e malcontenti, che non sono mancati nemmeno durante la pandemia, viste le numerose lamentale per gli scarsi aiuti messi in campo a favore degli agenti.

Si vota fino al 7 ottobre con procedura online dalle 9 alle 18 (sabato e domenica fino alle 20), per procedere è necessario utilizzare le credenziali che sono state inviate via pec o con raccomandata.

Fiarc-Confesercenti, Federagenti, Anasf – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari e Anpit – Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, hanno dato vita alla lista Fare Presto, presentando una piattaforma per riportare trasparenza e misure concrete a favore degli Agenti di Commercio.

Sulla pagina Facebook Fiarc, a partire dalle 18,30 del 24 settembre, sarà possibile scoprire come e soprattutto chi e per cosa votare.