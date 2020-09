Ekom rinnova il proprio punto vendita di Genova Prà: domani l’inaugurazione del supermercato completamente rinnovato.

Aperto a gennaio 2017, il discount di proprietà del Gruppo Sogegross, è il punto vendita Ekom più grande in Liguria con i suoi 1.200 metri di superficie. 50 gli addetti impiegati, di cui cinque nuove assunzioni. «Il nostro gruppo, pur in un momento complesso e di grande immobilismo, continua a investire nello sviluppo e nella riqualificazione dei suoi negozi», afferma Giuseppe Marotta, direttore generale di Ekom.

La disposizione dei reparti è stata rivista, ponendo grande attenzione anche al risparmio energetico: «Abbiamo portato anche a Prà, il nostro punto vendita più grande, il nuovo format Ekom − prosegue Marotta − con una nuova veste grafica e una nuova comunicazione interna, proseguendo l’opera di ristrutturazione della rete di vendita. Tutti i banchi frigoriferi sono stati sostituiti con nuovi banchi a basso tasso di emissione, abbiamo ampliato le celle frigorifere per una migliore gestione della catena del freddo e installato un impianto di illuminazione a led».

Descrive ancora Marotta: «Abbiamo inoltre scelto il punto vendita di Prà per avviare un progetto pilota con Coripet, il Consorzio volontario per riciclo del pet: ogni bottiglia vale 1 punto, con 200 punti il cliente ha diritto a un buono spesa da 3 euro. Abbiamo puntato su innovazione e sostenibilità per rendere il nostro punto vendita attrattivo per i cittadini».

Il punto vendita offre tutti i reparti freschissimi: dal reparto pane e pasticceria, con l’inserimento di un banco dedicato alla vendita assistita, al nuovo reparto macelleria con l’ampliamento della proposta take away e della vendita assistita, al nuovo reparto pescheria ampliato, fino al reparto ortofrutta dove sono disponibili anche spremute fresche. Il pdv mette a disposizione della propria clientela anche un parcheggio con oltre 150 posti auto. Non mancano collaborazioni con fornitori locali conosciuti e apprezzati sul territorio.

Martedì 15, il giorno dell’inaugurazione, tutti i clienti riceveranno in omaggio la colazione (dalle 8 alle 10,30) e un pratico utensile da cucina. Colazione offerta anche mercoledì 16 e nei successivi due weekend.

Con circa 265 punti vendita e 2.600 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di canale distributivo: cash&carry (marchio Sogegross), supermercati e superstore (Basko), soft discount (Ekom), supermercati e superette in franchising (Doro), e-commerce (www.basko.it). Il Gruppo, fondato a Genova nel 1920, festeggia quest’anno il proprio centenario.