Il protagonista della settimana è lo scrittore americano Mo Willems.

Nato nel 1968 in Illinois, Mo Willems fin da piccolo manifesta amore per il disegno, creando storie animate per i suoi compagni. Dopo la laurea lavora come illustratore nel programma educativo Sesam Street, famoso per gli episodi dei Muppets, aggiudicandosi sei premi Emmy Awards. Successivamente passa alla Bbc e, in seguito, realizza cartoni animati per Mtv, Fox e altri network americani. Il suo maggior successo come autore di libri per l’infanzia è l’albo illustrato “Non lasciare che il piccione guidi l’autobus” .

Mo Willems è conosciuto in tutto il mondo per la fortunata serie di libri cartonati dedicati ai più piccoli, che hanno come protagonisti l’elefante Reginald e la maialina Tina. Storie che raccontano episodi di gentilezza, amicizia e generosità.