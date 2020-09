Lo shock all’economia mondiale provocato dall’emergenza sanitaria Covid-19 è tanto globale quanto le catene del valore su cui si basa. Ma chiudere le frontiere e applicare restrizioni agli scambi non è una soluzione auspicabile: agire in modo coordinato può garantire una ripartenza efficace per tutti i sistemi economici, bilanciando le necessità e le capacità produttive dei singoli paesi.

Confindustria Genova ha promosso per il 1° ottobre dalle 11 alle 12.30 un incontro sulla piattaforma Zoom in materia doganale sul tema: Ripartire dall’estero: crescere e migliorarsi con l’import-export.

Introduzione: Giuseppe Caruso, responsabile Servizio Fiscale Legale e Dogane Confindustria Genova.

L’effetto della crisi Covid-19 sugli scambi internazionali: crisi e opportunità: Andrea Maria Zucchini, direttore interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia delle dogane.

Panoramica dei vantaggi degli Accordi di libero scambio: Bruno Pisano, presidente Assocad – Associazione nazionale dei centri di assistenza doganale.

Ridurre i rischi, incrementare la competitività: i vantaggi dell’AEO: Sara Armella, direttore scientifico del nuovo corso per responsabile delle questioni doganali aziendali Assocad-Arcom.

