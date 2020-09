E-distribuzione, la società del gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a media e bassa tensione, informa che venerdì 25 settembre, dalle 9 alle 13,30, concluderà i lavori di manutenzione e potenziamento delle linee elettriche nel Comune di Davagna.

L’operazione di restyling completo degli impianti assicurerà una maggiore qualità del servizio, nonché tempi di ri-alimentazione più rapidi in caso di guasto. L’intervento rende indispensabile, per motivi di sicurezza, l’esecuzione dei lavori a impianti disalimentati. Per minimizzare il disagio, sono già state eseguite tutte le attività che è stato possibile svolgere senza interrompere l’erogazione della corrente.

Le vie interessate dall’ultimo intervento del 25 settembre saranno: via Maggiolo da 2 a 6a, da 10 a 12, da 16 a 24, da 32 a 36, da 40 a 54, da 58 a 66, da 1 a, 5, 11, 17, da 23 a 29, da 37 a 43, da 47 a 63, 67, sn, cant, 2a, ip; via Calvari da 2 a 26, da 30 a 48, da 52 a 54, da 54b a 64, da 1 a 13a, da 13c a 15, da 19 a 29a, da 29c a 39, da 45 a 51, da 55 a 63a, sn, ip, sn7; via Mareggia da 4 a 26b, da 30/1 a 36, da 40 a 44, da 1 a 27, da 31 a 43, sn; via Cavassolo 38, da 56 a 60, 37b, 55, da 55b a 57b, sn, ip, cant, da 52d a 54, 53, 61; via Valle da 2 a 12, da 1 a 11, ip; via Rivale da 2 a 10, da 1 a 9, sn.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.