Riprende con l’autunno il ciclo di corsi di Introduzione al volontariato del Celivo. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, anche minorenni, aspiranti volontari o semplicemente desiderosi di conoscere da vicino l’attività del volontariato nella città metropolitana di Genova.

I corsi riprendono in modalità online in diretta con una metodologia interattiva tra docenti e partecipanti che, pur non essendo in presenza, permette di affrontare tutti gli argomenti del corso in modo coinvolgente.

Il corso è una tra le attività più importanti di promozione del volontariato sul territorio che negli anni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini genovesi. La modalità online permette di mantenere questo appuntamento, offrendo l’opportunità di partecipare con un dispositivo elettronico quale pc, tablet e smartphone.

L’essenza del Corso di Introduzione al Volontariato online è invariata: informare, orientare, aiutare a conoscere e/o entrare nel mondo del volontariato affrontando i temi della gratuità, delle motivazioni, delle disponibilità di tempo e delle varie attività che si possono svolgere nelle associazioni della città metropolitana di Genova.

Invariata anche la durata: tre incontri di due ore, con i seguenti contenuti:

1° incontro: presentazione, aspettative dei partecipanti, proiezione video, confronto tra i partecipanti.

2° incontro: mappatura del volontariato della città metropolitana di Genova, Carta dei Valori del Volontariato.

3° incontro: il volontario nelle organizzazioni, illustrazione e consegna degli strumenti (Bacheca del Volontariato, Banca Dati, Colloqui di Orientamento individuali, etc.).

Al termine dei tre incontri gli interessati a proseguire il percorso potranno richiedere un colloquio di orientamento per individuare l’associazione che si avvicina di più al proprio progetto di solidarietà e attivare un percorso di inserimento.

Il corso è gratuito. Nel secondo semestre sono previste due edizioni:

4° edizione: 6, 8, 13 ottobre 2020 in orario 17.00-19.00

5° edizione: 17, 19, 24 novembre 2020 in orario 16.30-18.30

Per partecipare occorre iscriversi attraverso l’Area Riservata del sito del Celivo.

I minori di 18 anni devono inoltrare via email all’indirizzo celivo@celivo.it l’apposita scheda di iscrizione disponibile sul sito compilata da un genitore.