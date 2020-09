Posti letto sufficienti nell’Asl 5, nonostante l’aumento vertiginoso dei contagi da coronavirus. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini rassicura e aggiunge che sono stati già riattivati la foresteria dell’ex Ospedale Falcomatà e l’edificio Luna Blu per chi è in dimissione dall’ospedale e risulta ancora positivo e chi non fosse in condizione di affrontare la quarantena nel proprio domicilio.

Tra le altre misure è stato raddoppiato il numero dei tamponi, oltre che mantenuto un contatto costante con la cabina di regia composta da professionisti in materia di prevenzione sanitaria, epidemiologici e medici per monitorare la situazione e cercare di invertire il trend del contagio.

Per tornare a una situazione più rassicurante dal punto di vista dei contagi, il sindaco ricorda di osservare strettamente le indicazioni in materia di prevenzione sanitaria delle ordinanze, indossare sempre la mascherina, lavare frequentemente le mani e mantenere la distanza interpersonale evitando assembramenti. «La strategia che si è rivelata migliore, nei mesi precedenti, per prevenire il diffondersi del contagio. Tutti i protocolli sono stati avviati, l’Amministrazione è costantemente impegnata nella gestione di questa nuova fase ma solo con l’aiuto da parte di tutti, con grande senso di responsabilità e solidarietà, possiamo superare questa sfida come abbiamo già fatto nella scorsa primavera».