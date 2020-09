Luigi Schenone (di Genova) è il nuovo presidente dei Consulenti del lavoro della Liguria. Gian Luca di Rocco (di Imperia) è vicepresidente e Fabrizio Casagrande (di Genova) è segretario e tesoriere.

Inoltre, sono stati eletti i consiglieri per l’Unione Provinciale di Genova Salvatore Lapolla e Fabrizio Casagrande, per l’Unione Provinciale di Savona Giovanni Gherzi e per l’Unione Provinciale di Imperia Gian Luca di Rocco.

In seguito, si sono tenute le elezioni per il collegio regionale dei sindaci revisori ora composto da: Tiziana Alterio (di Savona) nel ruolo di presidente dei revisori, Bruno Monti (di Genova) e Loris Marenco (di Imperia).

Per il collegio regionale dei Provibiri sono stati eletti: Lorella Rossi, Marco Bruno e Fiorella Pittamiglio, membri dell’Ancl di Genova.

L’assemblea ha provveduto a individuare i candidati al consiglio nazionale dell’Ancl, per il quale è stato designato il consulente del lavoro Secondo Sandiano di Imperia.