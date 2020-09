In attesa dei risultati definitivi a Genova, comincia a comporsi il nuovo consiglio regionale della Liguria. Ecco gli eletti delle province di Imperia, Savona e La Spezia.

Nella circoscrizione di Imperia Marco Scajola eletto nella lista Toti con 7.786 voti. Per la Lega il seggio sarà occupato da Alessandro Piana (3.327 preferenze). Confermato Gianni Berrino in Fratelli d’Italia con 3.720 preferenze.

Per l’opposizione nella circoscrizione di Imperia entra Enrico Ioculano. L’ex sindaco di Ventimiglia conquista il seggio per il Pd-Articolo Uno con 4.357 preferenze.

Nel savonese due seggi per la Lega (primo partito): Brunello Brunetto con 3.733 voti e Stefano Mai, l’assessore uscente all’Agricoltura, che conquista 3.254 preferenze. Confermato nella lista Toti Angelo Vaccarezza con 4.540 preferenze. Entra in consiglio anche Alessandro Bozzano (3.083).

Nell’opposizione un eletto nella lista Pd-Articolo Uno: Roberto Arboscello (3.578 preferenze).

Tre seggi per la maggioranza dallo spezzino: 4.573 voti per Gianmarco Medusei. Confermato anche l’assessore uscente Giacomo Giampedrone (4.211 preferenze). Per Fratelli d’Italia entra Sauro Manucci (1.179).