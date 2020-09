A Chiavari sono stati installati nuovi giochi e attrezzature nelle zone esterne delle scuole Mazzini Est, delle materne di corso Buenos Aires e di Caperana.

L’intervento è stato effettuato proprio in vista della riapertura delle scuole.

L’assessore all’istruzione, Fiammetta Maggio spiega: «È un’iniziativa importante di rinnovamento e di riqualificazione, soprattutto in un momento in cui gli spazi esterni risultano fondamentali e indispensabili per la didattica. Sono state installate nuove pavimentazioni antitrauma e sostituite le attrezzature ludiche all’aperto, essenziali per il benessere e la crescita dei nostri bambini, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti. Nuovi elementi, scivoli e strutture per l’arrampicata che verranno igienizzati secondo le norme anticontagio da Covid-19».