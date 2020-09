Il bilancio finale di agosto del Casinò di Saremo si chiude con un incasso di quasi 5 milioni di euro ( -13% rispetto allo stesso mese del 2019) che porta l’introito annuale a 17,8 milioni.

Il risultato risente della mancanza dei grandi flussi turistici cittadini e del fatto che sono contingentati gli ingressi e le postazioni ai tavoli.

Le percentuali di crescita sono ovviamente in flessione considerando lo stesso periodo dell’anno passato ma denotano un miglioramento rispetto alle presenze e ad alcune tipologie di gioco, come è accaduto per la roulette francese (+64%) e il black jack (+35%).