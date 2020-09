Con il decreto 31 agosto 2020 il ministero dell’Interno ha assegnato il fondo di 85 milioni di euro agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Il Comune di Carza ha ricevuto due contributi, 150.000 euro per la messa in sicurezza idraulica del torrente Cacarello, 17.353 euro per la messa in sicurezza del versante a rischio idrogeologico in località Costa di Bargone.

Gli uffici comunali e i tecnici hanno redatto i progetti coordinati dall’assessore alla Programmazione Territoriale Lorenzo Ara.