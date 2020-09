Uno yacht da primato quello in costruzione nel Cantiere Permare di Sanremo, dove nascono le imbarcazioni del brand d’eccellenza Amer Yachts. La nuova avveniristica realizzazione del Gruppo Permare verrà varata nel 2021 ed è stata finanziata con un prestito da 1,5 milioni erogato da Banca Carige, collegato alle misure previste dal “Decreto Liquidità”. Un supporto finanziario decisivo per consentire a questa azienda di grande tradizione, eccellenza del made in Italy e punto di riferimento per l’industria nautica nel territorio, di proseguire senza rallentamenti la produzione e le attività di ricerca e sviluppo legate a questa nuova ammiraglia da 120 piedi che si chiamerà Amer 120.

L’innovativa imbarcazione sarà oggetto di uno studio dedicato all’impatto ambientale in collaborazione con il Rina, partner storico del cantiere. Saranno coinvolti ricercatori di biologia marina e gli esperti del Cetena, punto di riferimento per la sperimentazione nel settore marittimo.

Il risultato sarà un prodotto d’alta gamma all’insegna della sostenibilità, che coniugherà prestazioni all’avanguardia con un risparmio di consumi in cui il cantiere risulta ancora imbattuto. Il nuovo scafo utilizzerà la motorizzazione svedese ips Volvo Penta e sarà leader anche in termini di minimizzazione degli impatti sull’ecosistema sottomarino.

Il nuovo superyacht, destinato sia al mercato del charter che a quello del diporto, avrà una ricaduta positiva sull’economia del territorio perché con il pool di aziende fornitrici impegna una forza lavoro fino a 120 persone e sarà destinato all’esportazione.

Il lancio sui mercati mondiali avverrà in occasioni dei saloni nautici nazionali e internazionali del prossimo anno.

«Nell’emergenza Covid – afferma Carlo Sambarino, area manager Imperia di Banca Carige – abbiamo offerto un sostegno concreto e tempestivo a più di 1.100 imprese dell’imperiese per un importo di 50 milioni di euro, in questo contesto non potevamo non supportare una realtà dinamica come Amer Yachts con progetti di sviluppo importanti all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità in un settore, quello della nautica, che rappresenta delle leve per il rilancio per l’economia della provincia».