Sarà una seconda edizione rinnovata rispetto alla precedente quella di C1A0 expo a Genova con un nuovo tema: l’intelligenza artificiale e il climate change. Lla fiera internazionale dedicata all’intelligenza artificiale sarà ibrida: in parte digitale e in parte fisica, con l’evento in presenza previsto per la primavera 2021. L’attenzione sarà focalizzata soprattutto sulle imprese innovative e sulle startup che si occupano di intelligenza artificiale applicata ai temi del climate change, per farle crescere e favorire lo sviluppo economico in un’ottica green e sostenibile. Il percorso a tappe di questa nuova edizione di C1A0 expo prevede una call 4 start up a tema green-tech, un beauty contest e un hackaton fino all’edizione online dell’autunno. Non mancheranno anche matching B2B per le imprese, pensati per la fase di ripresa a seguito dell’emergenza Covid-19.

Call4Energy

Call4Energy è un’iniziativa promossa con l’obiettivo di creare una ricaduta sul territorio ligure e nazionale. Un evento di riferimento per ciò che ruota intorno all’intelligenza artificiale e, più in generale, alla digital transformation.

L’obiettivo è quello di stimolare e supportare la nascita di progetti innovativi che individuino nel tema dell’energia il fattore fondamentale per incidere sullo sviluppo di soluzioni, tecnologiche e produttive, dedicate al tema Energy; favorire la diffusione di conoscenze e competenze che consentano la massima fruizione delle potenzialità delle nuove soluzioni;

essere da stimolo alla creatività nello sviluppo di servizi e applicazioni che massimizzino l’impatto sociale, economico e ambientale connesso alle nuove soluzioni in ambito energetico; integrare modalità innovative riguardo alla creazione, conservazione, distribuzione e utilizzo di energia rinnovabile con il territorio locale, connotandole fortemente.

La call è rivolta ad aspiranti imprenditori che dichiarano di volersi costituire in forma societaria, in caso di vittoria della competizione; start up portatrici di innovazione, già costituite, che propongano prodotti/servizi o tecnologie.

I primi tre classificati di entrambe le categorie (Customer validation e Innovative idea), avranno accesso a servizi di mentoring erogati dall’Innovation Hub Digital Tree e dal Fondo Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital.

Il primo premio è premio in denaro dell’importo di 5 mila euro.

Oltre al premio in denaro, il primo classificato potrà partecipare all’evento C1A0 Expo ad aprile 2021 a Genova con uno stand dedicato all’interno dell’esposizione.

Secondo premio: premio in denaro dell’importo di mille euro.

Scadenza call: 9 ottobre 2020

Qui il regolamento.