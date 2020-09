Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,61%. Quasi inesistenti i ribassi nel listino principale. In rialzo Stmicroelectronics (+2,4%), Recordati (+2,19%) e Leonardo (+1,9%).

Borse europee in rialzo dalle prime battute: Londra ha aperto a +0,71%, Parigi positiva dello 0,75% e Francoforte dello 0,96%.

Prima seduta della settimana in rialzo per i mercati azionari asiatici: Tokyo ha concluso con l’indice Ftse Mib in aumento dello 0,65%. Per il terzo giorno consecutivo il listino giapponese ha registrato acquisti, in attesa della nomina del presidente del partito liberal-democratico e futuro capo del governo.

Prezzo del petrolio in rialzo: Wti a 37,42 dollari al barile (chiusura precedente a 37,33). Il Brent è sostanzialmente stabile a 39,82 dollari al barile.

Cambio euro-dollaro quasi invariato a 1,1848 (+0,08%). Stessa sorte per l’euro-yen, scambiato a 125,618 (-0,01%).

Spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco in leggera diminuzione a 145 punti base. Il rendimento è a +0,96%.