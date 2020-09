Sono 64 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, secondo gli ultimi dati trasmessi da Alisa al ministero. In totale da inizio emergenza sono 12.556, di cui 1.684 individuati da screening e 10.872 in pazienti sintomatici.

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 3: 39 (di cui 26 contatto di caso e 13 attività screening)

Asl 5: 25 (13 contatto di caso, 12 attività screening)

Attualmente positivi al Covid sono 2.826 (+52), di questi 160 sono in ospedale (di cui 15 in terapia intensiva) e 1.365 in isolamento domiciliare (+55).

I tamponi effettuati oggi sono 1.353, in totale si arriva a 285.528 da inizio emergenza.

I guariti non più positivi sono 8.139 (+12). Nessun deceduto nella giornata odierna (restano 1.591 i deceduti totali per Covid-19).

Ospedalizzati:

Asl 1 = 12

Asl 2 = 8 (1 UTI)

San Martino = 22 (8 UTI)

Galliera = 23

Gaslini = 9

Villa Scassi = 3

Asl 4 = 4

Asl 5 = 79 (6 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 143

SV = 207

GE = 1.144

SP = 1.022

Fuori regione = 98

Altro o in fase di verifica = 212

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.053

Asl 1 = 159

Asl 2 = 263

Asl 3 = 683

Asl 4 = 142

Asl 5 = 806