Salgono a 11.852 i casi di Covid-19 in Liguria, 78 in più rispetto a ieri. Secondo l’ultimo bollettino diffuso da Alisa, 1.588 sono individuati da screening e 10.264 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 2.296 (+55), di cui 126 (+6) in ospedale (sono 11 i pazienti in terapia intensiva), 1.017 in isolamento domiciliare (+49).

Nuovi positivi:

1 Asl 1 (accesso ospedale)

15 Asl 2 (2 contatto caso confermato, 13 strutture sociosanitarie)

11 Asl 3 (5 contatto caso confermato, 1 accesso ospedale, 5 attività screening)

51 Asl 5 (12 contatto caso confermato, 39 attività screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

I guariti non più positivi salgono a 7.977 (+23), nessun deceduto, i tamponi effettuati sono 1.692 (266.435 da inizio emergenza).

Ospedalizzati:

Asl 1 = 8

Asl 2 = 6 (1 UTI)

San Martino = 12 (3 UTI)

Galliera = 14

Gaslini = 3

Asl 4 = 2

Asl 5 = 81 (7 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 113 (-1)

SV = 216 (+9)

GE = 973 (-1)

SP = 736 (+44)

Fuori regione = 88 (-1)

Altro o in fase di verifica = 170 (+5)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.790

Asl 1 = 79

Asl 2 = 195

Asl 3 = 538

Asl 4 = 124

Asl 5 = 854