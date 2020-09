Sono 82 i nuovi casi di coronavirus individuati oggi in Liguria, per un totale di 11.662 da inizio emergenza. Di questi, 1.573 (4 in più) individuati da screening e 10.089 in pazienti sintomatici (78 in più). Gli attualmente positivi sono 2.141 (+54), di cui 108 (+6) in ospedale (di cui 12 in terapia intensiva, uno in più). 886 (+47) sono in isolamento domiciliare.

Il dettaglio dei nuovi positivi vede:

5 in Asl 1 di cui 4 attività di screening, 1 rientro da viaggio.

4 in Asl 2 di cui: 2 da attività di screening, 1 contatto di caso confermato, 1 rientro dall’estero.

20 in Asl 3 di cui: 4 contatti di caso confermato, 16 attività di screening.

53 in Asl 5 di cui: 28 contatti di casi confermati, 2 accessi in ospedale, 23 da attività di screening.

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

I guariti non più positivi sono 7.942 (+28), nessun decesso registrato oggi (1.579 da inizio emergenza). I tamponi effettuati sono 2.712 per un totale di 262.222.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1: 7

Asl 2: 6 (-1) di cui 2 in terapia intensiva

San Martino: 8 (+1), tre in terapia intensiva

Galliera: 8

Gaslini: 6 (+1)

Asl 4: 2 (0)

Asl 5: 71 (+5), 7 in terapia intensiva

Attualmente positivi per residenza:

Imperia: 103 (+0)

Savona: 203 (+1)

Genova: 965 (+1)

La Spezia: 623 (+50)

Fuori regione = 84 (-1)

Altro o in fase di verifica = 163 (+3)

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1802 (+1)

Asl 1: 94 (-29)

Asl 2: 222 (-13)

Asl 3: 578 (-13)

Asl 4: 145 (+9)

Asl 5: 763 (+47)