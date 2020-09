Sono 64 i nuovi casi di coronavirus individuati oggi in Liguria, per un totale di 11.415 da inizio emergenza. Di questi, 1.554 (30 in più) individuati da screening e 9.861 in pazienti sintomatici (34 in più). Gli attualmente positivi sono 1.951 (+46), di cui 96 (+19) in ospedale (di cui 11 in terapia intensiva, +1 rispetto a ieri). 764 (+18) sono in isolamento domiciliare.

Il dettaglio dei nuovi positivi vede:

5 in Asl 1 di cui: 2 da accesso in ospedale e 3 da attività screening.

7 in Asl 2 di cui: 1 accesso in ospedale, 3 rientro da viaggio, 1 in struttura sociosanitaria e 2 contatti di caso confermato.

26 in Asl 3 di cui: 13 contatti di caso confermato, un accesso in ospedale, 2 rientri da viaggio, 10 attività di screening.

26 in Asl 5 di cui: 11 contatti di casi confermati, 9 accessi in ospedale, 6 da attività di screening.

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

I guariti non più positivi sono 7.886 (+17), un decessi registrato nel bollettino (1.578 da inizio emergenza), un uomo di 95 anni a Sarzana. I tamponi effettuati sono 2.582 per un totale di 254.193.

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1: 7 (+1)

Asl 2: 8 (+1), di cui 2 in terapia intensiva

San Martino: 5 (+2), tre in terapia intensiva (+1)

Galliera: 8 (+3)

Gaslini: 4 (+2)

Asl 5: 64 (+10), 6 in terapia intensiva

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti annuncia che è entrato in funzione il camper a supporto dei Gsat (le squadre che effettuano i tamponi sul territorio e che il personale Gsat è stato incrementato proprio nello spezzino. «Col sindaco Pierluigi Peracchini inoltre abbiamo valutato altre possibili misure di contenimento, ma alla luce dei dati odierni andiamo avanti con l’ordinanza che abbiamo già trasmesso e le attività incrementali di tracciamento».

Attualmente positivi per residenza:

Imperia: 102 (+5)

Savona: 201 (-1)

Genova: 949 (+17)

La Spezia: 452 (+22)

Fuori regione = 87 (+1)

Altro o in fase di verifica = 160 (+2)

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1742 (+33)

Asl 1: 105 (+8)

Asl 2: 218 (+3)

Asl 3: 686 (+15)

Asl 4: 139 (+1)

Asl 5: 594 (+6)