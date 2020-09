I nuovi casi di coronavirus in Liguria sono 47, per un totale di 11.086 da inizio emergenza, di cui 1.495 (5 in più di ieri) individuati da screening e 9.591 (+42) in pazienti sintomatici. I morti totali sono 1.572.

Secondo il bollettino odierno diffuso da Alisa, gli attualmente positivi sono 1.690 (+40), di cui 54 in ospedale (8 in più). Sei le persone in terapia intensiva (una in meno). 619 (38 in più) i positivi in isolamento domiciliare.

Suddivisione dei nuovi positivi (le Asl non si riferiscono alla residenza, ma al referto del tampone).

8 in Asl 1 (3 contatti di caso, 2 da accesso in ospedale, 3 da attività di screening)

2 in Asl 2 (un contatto di caso, uno da attività di screening)

16 in Asl 3 (11 contatti di caso, 5 da attività di screening)

21 in Asl 5 (14 contatti di caso, 3 da accesso in ospedale, 4 da attività di screening).

I guariti non più positivi salgono a 7.824 (+7). 2.169 i tamponi svolti oggi (in totale 246.584).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1: 5 (+1)

Asl 2: 5 (0)

Ospedale Galliera: 7 (+1)

Ospedale San Martino: 2 (0), due in terapia intensiva (0)

Asl 5: 35 (+6), cinque in terapia intensiva (0)

Gli attualmente positivi divisi per residenza:

Imperia: 94 (+7)

Savona: 198 (+2)

Genova: 893 (+10)

La Spezia: 275 (+19)

Fuori regione: 83 (0)

Altro o in fase di verifica: 145 (0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1678 (+67)

Asl 1: 126 (+9)

Asl 2: 257 (0)

Asl 3: 626 (+74)

Asl 4: 120 (-5)

Asl 5: 686 (+59)