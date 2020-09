Sono 95 i nuovi casi di coronavirus in Liguria. I casi totali da inizio emergenza salgono a 11.181, di cui 1.503 individuati da screening e 9.678 in pazienti sintomatici. Gli attualmente positivi sono 1.770 (+80), 61 (+7) sono in ospedale (di cui 7 in terapia intensiva / UTI, +1) e 646 in isolamento domiciliare (+27).

I nuovi positivi:

2 Asl1 (1 contatto, 1 attività di screening)

4 Asl2 (1 rsa, 3 attività di screening)

44 Asl3 (6 contatti, 5 accesso ospedale, 2 casi pediatrici, 21 attività di screening, 10 rsa)

45 Asl5 (26 contatti, 19 attività di screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

I guariti non più positivi ammontano a 7.838 (+14). Oggi un deceduto, sono 1.573 da inizio emergenza.

I tamponi svolti oggi sono 2.697, per un totale di 249.281.

Ospedalizzati:

Asl1 = 5

Asl2 = 4

San Martino = 2 (2 UTI)

Galliera = 7

Gaslini = 2

Asl5 = 41 (5 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 95 (+1)

SV = 198 (+0)

GE = 924 (+31)

SP = 318 (+43)

Fuori regione = 86 (+3)

Altro o in fase di verifica = 149 (+4)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.898

Asl1 = 153

Asl2 = 302

Asl3 = 705

Asl4 = 130

Asl5 = 60