Sono 141 i nuovi casi di Covid testati in Liguria: 12.058 da inizio emergenza. 1.639 (33 in più) sono individuati da screening e 10.419 (108 in più) in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 2.462 (+108), di cui 140 (+2) in ospedale (restano 12 i pazienti in terapia intensiva), 1.111 in isolamento domiciliare (+49).

Il dettaglio dei nuovi positivi vede:

9 in Asl 1 (7 contatti di caso confermato, 2 da attività di screening)

4 in Asl 2 (1 contatto di caso confermato, 3 da attività di screening)

33 Asl 3 (18 contatti di caso confermato, 15 da attività screening)

4 in Asl 4 (1 contatto di caso confermato, 3 da attività di screening)

91 Asl 5 (50 contatti di caso confermato, 41 da attività screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

I guariti non più positivi salgono a 8.014 (+24), nessun decesso. I tamponi effettuati sono 2.445 (269.875 da inizio emergenza).

Questa la divisione degli ospedalizzati sul territorio

Asl 1: 8 (uno in meno)

Asl 2: 11 (due in più), uno in terapia intensiva

San Martino: 10 (uno in meno), 3 in terapia intensiva (uno in meno)

Galliera: 19 (tre in più)

Gaslini: 8 (due in più)

Asl 4: 5 (due in più)

Asl 5: 79 (quattro in meno), 8 in terapia intensiva (uno in più).

Attualmente positivi per residenza:

Imperia: 122 (+7)

Savona: 218 (-1)

Genova: 1002 (+25)

La Spezia: 844 (+71)

Fuori regione: 99 (+5)

Altro o in fase di verifica = 177 (+10)

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1779 (+27)

Asl 1: 96 (+1)

Asl 2: 194 (-2)

Asl 3: 535 (+79)

Asl 4: 114 (0)

Asl 5: 840 (-31)