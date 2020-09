Sono 109 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, secondo gli ultimi dati trasmessi da Alisa al ministero. In totale da inizio emergenza sono 13.195, di cui 1.774 (15 in più) individuati da screening e 11.421 in pazienti sintomatici (94 in più).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 4 (2 contatti di caso, 2 attività di screening)

Asl 2: 12 (8 contatto di caso, 4 attività di screening)

Asl 3: 64 (38 contatti di caso, 25 attività di screening, 1 rientro all’estero)

Asl 5: 29 (20 contatti di caso, 9 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 3.117 (+49), di questi 169 (10 in più) sono in ospedale (di cui 24, due in più, in terapia intensiva) e 1.601 in isolamento domiciliare (+22).

I tamponi effettuati oggi sono 1.975, in totale si arriva a 304.579 da inizio emergenza.

I guariti non più positivi sono 8.478 (+59). Un decesso oggi: un uomo di 80 anni all’ospedale di Sarzana. Il numero dei morti arriva a 1.600.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 6 (-3)

Asl 2: 7 (1 in terapia intensiva)

San Martino: 32 (+5), 12 in terapia intensiva (+2)

Galliera: 35 (+3), 3 in terapia intensiva (+1)

Gaslini: 7 (-1)

Villa Scassi: 7 (+2), nessuno in terapia intensiva (-1).

Asl 4: Sestri Levante 5 (-1), Lavagna 2 (+2)

Asl 5: Sarzana 68 (+3), 8 in terapia intensiva (0)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 179 (+2)

Savona: 203 (+4)

Genova: 1.298 (+28)

La Spezia: 1.103 (+10)

Fuori regione: 99 (-2)

Altro o in fase di verifica: 230 (0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 2105 (+87)

Asl 1: 421 (+102)

Asl 2: 352 (+46)

Asl 3: 585 (-64)

Asl 4: 164 (+3)

Asl 5: 673 (0)