L’Acquario di Genova partecipa all’Awakening Week, la campagna internazionale promossa da Tiqets che riunisce oltre 100 musei e attrazioni in tutto il mondo per celebrare il “risveglio” del turismo in un periodo difficile per il settore.

Giovedì 24 settembre alle 8.30 si potrà seguire in diretta una visita virtuale all’Acquario di Genova che condurrà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie del mare in compagnia degli esperti della struttura. Rivolto a un pubblico internazionale, l’appuntamento in lingua inglese è un’occasione per promuovere l’Acquario e il territorio di Genova anche all’estero, incentivando la ripresa del turismo.

La visita avrà una durata di un’ora circa. Per partecipare, è necessario prenotare il proprio posto cliccando qui.

La campagna Awakening week è realizzata e lanciata da Tiqets, piattaforma di prenotazione online nata in Olanda nel 2014 e oggi leader a livello mondiale per musei e attrazioni che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere un ritorno sicuro e fiducioso alla cultura attraverso attività online e offline uniche svolte nel pieno rispetto delle norme.

La partecipazione dell’Acquario di Genova rientra in un più ampio rapporto di collaborazione che vede Tiqets e C-Way, tour operator del gruppo Costa Edutainment, protagonisti nella promozione di esperienze culturali ad alto valore aggiunto in ambito nazionale e internazionale.