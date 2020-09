Un centro che propone all’attore le tecniche più avanzate per l’affinamento del proprio strumento. Nasce a Genova il progetto Casa – Centro di Alti Studi per l’Attore, dalla collaborazione tra il gruppo internazionale EuAct e Quokka Polo Positivo, nuovo spazio creativo genovese che propone corsi, eventi e spettacoli nel quartiere di Albaro.

Il programma accademico annuale di Casa, con partenza mercoledì 14 ottobre 2020 nella sede di Quokka Polo Positivo (via Zara 25 rosso – accanto al civico 1), consiste in una serie di masterclass atte ad affinare la disciplina dell’attore e a svilupparne tutti gli strumenti che possiede, come l’interpretazione, il linguaggio corporeo e la voce.

L’offerta formativa di durata annuale prevede 5 masterclass tenute da attori e registi di fama internazionale. È possibile iscriversi al percorso completo o scegliere di frequentare solo le master class a cui si è interessati. I seminari approfondiscono i tre aspetti principali di un attore ben formato: l’interpretazione (costruzione del personaggio e analisi del testo) affrontata dall’attore e regista Paolo Antonio Simioni, già docente del Teatro Stabile di Genova e acting coach e attore, tra gli altri con Tom Hanks e Ron Howard; il corpo attraverso le lezioni di danza butō tenute da Yumiko Yoshioka, fra le più importanti danzatrici, coreografe e insegnanti butō a livello internazionale, e la voce (canto armonico), con il compositore e polistrumentista Roberto Laneri. Una quarta parte del seminario è dedicata al mantenimento e alla sintesi delle discipline approfondite e la loro applicazione organica sulle scene con l’attrice e performer Alessia Pellegrino.

Con una durata complessiva di 250 ore, i seminari danno vita a un percorso formativo innovativo e completo, in cui l’attore ha la possibilità di sviluppare il proprio stile artistico, intensificare l’interpretazione e di raggiungere attraverso l’alta tecnica una piena libertà sulla scena, oltre all’opportunità di seguire lezioni con docenti di fama internazionale.

«Oggi più che mai l’attore ha bisogno di un approccio fortemente tecnico al lavoro – spiega Paolo Antonio Simioni, direttore artistico di Casa – la più difficile tra le arti è oggi trattata come un’attività a portata di chiunque, questa convinzione si sta sedimentando anche nella coscienza degli attori, che pur amando la propria arte, vivono la frustrazione di affrontarla con una tecnica sciatta e attraverso codici precostituiti. Ciò di cui necessita l’attore è esattamente il contrario: la capacità di trovare la massima libertà creativa e la massima originalità personale, attraverso la più rigorosa disciplina. Questo può accadere solo grazie a una conoscenza della propria arte, che potremmo definire scientifica. Il sistema di lavoro di Casa permetterà agli artisti coinvolti di individuare e dominare le strutture fondamentali dell’arte drammatica, nelle quali trovare la pienezza della libertà interpretativa, grazie al superamento dei propri blocchi e la liberazione delle energie emotive, fisiche, vocali e creative, per poterle espandere attraverso tutti i risuonatori dello strumento dell’attore».

Per richiedere ulteriori informazioni e iscriversi alle singole masterclass o al percorso formativo completo è necessario contattare l’organizzazione scrivendo una mail all’indirizzo casagenovalab@gmail.com. Per informazioni: www.quokkapolopositivo.com.

Le masterclass di Casa Genova

Interpretazione – dal 14 al 18 ottobre, dal 6 al 10 gennaio e dal 14 al 18 aprile (le giornate di lavoro si estendono dalla mattina alla sera, per una durata variabile quotidiana tra le 8 e le 14 ore) nella sede di Quokka Polo Positivo (via Zara 25 rosso – accanto al civico 1)

Corpo – dal 6 all’8 novembre e dal 20 al 22 novembre (sessioni quotidiane pomeridiane da 5/6 ore) nella sede di Quokka Polo Positivo (via Zara 25 rosso – accanto al civico 1)

Voce – dal 5 al 7 febbraio e dal 12 al 14 marzo, dalle 10.30 alle 18, nella sede di Quokka Polo Positivo (via Zara 25 rosso – accanto al civico 1)

Mantenimento – 12-13 dicembre, 23-24 gennaio, 27-28 febbraio e 27-28 marzo (sessioni quotidiane di 8 ore) nella sede di Quokka Polo Positivo (via Zara 25 rosso – accanto al civico 1)