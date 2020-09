Sono stati pubblicati sul sito di Atp Esercizio i nuovi orari che saranno in vigore dal 14 settembre al 20 giugno 2021.

Proprio ieri si è svolta, in previsione dell’avvio dell’anno scolastico del 14 settembre, una riunione operativa in Regione Liguria per fare il punto sulla necessaria implementazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per consentire la mobilità degli studenti, tenuto conto delle nuove linee guida che consentono il carico fino all’80% della capacità dei mezzi.

Atp in questa occasione ha comunicato che dal 14 settembre sarà attivato il servizio sulla base dell’orario in vigore a febbraio prima dell’inizio dell’emergenza, tenendo pronte le opportune scorte di mezzi per rispondere tempestivamente alle eventuali esigenze di sovraffollamento. A regime, sulla base dei flussi di traffico, potranno essere necessarie implementazioni sulle linee Chiavari-Sestri Levante, Val Fontanabuona, Torriglia-Genova, Valle Scrivia, Genova-Recco, Valle Stura. Per ogni linea potranno essere effettuate 2 corse aggiuntive dalle 6,30 alle 9 e dalle 12,30 alle 16.

Per questo, dal 28 settembre, in caso di necessità, potranno essere attivati contratti con sub concessionari per un totale di 3.600 km al giorno. A bordo dei bus resterà la regola di

indossare la mascherina.

Clicca qui per accedere al sito Atp e consultare i nuovi orari