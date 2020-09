Atp Esercizio ha attivato la procedura per il prolungamento degli abbonamenti annuali carta verde emessi nel mese di settembre 2019.

Come preannunciato, l’azienda intende ristorare i propri abbonati in relazione alla sosta forzata delle settimane caratterizzate dal lockdown per l’epidemia Covid 19. Anche per ragioni pratiche e in vista della riapertura della scuola, il rimborso attraverso il prolungamento della validità degli abbonamenti, riguarda in questa fase i possessori della Carta Verde, permesso di viaggio riservato ai giovani fino a 26 anni.

Nei prossimi giorni saranno attivate le procedure relative agli abbonamenti Carta Blu, riservati agli over 65 anni, e Carta Libera.

La richiesta per ottenere il prolungamento della Carta Verde fatta on line sul sito di Atp Esercizio. Ai sensi e in conformità all’art. 215 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), e integrato dalle linee di indirizzo diramate da Regione Liguria alle aziende di trasporto liguri, Atp in questa prima fase procederà nei confronti degli aventi diritto al rimborso prolungando la durata dell’abbonamento in oggetto fino al 30 novembre 2020.

Gli aventi diritto all’estensione della validità dell’abbonamento sono gli studenti in possesso di abbonamento annuale con data di inizio validità tra l’1 e il 30 settembre 2019. Gli aventi diritto devono compilare il form inserendo i propri dati anagrafici oltre al numero dell’abbonamento e il codice identificativo dell’abbonato (entrambi stampati sull’abbonamento) e un indirizzo e-mail. In breve tempo Atp invierà via e-mail un documento in formato pdf identificato da QRCode univoco, riportante la nuova data di scadenza della validità dell’abbonamento. L’utente, per utilizzare i mezzi Atp dovrà

essere in possesso di: abbonamento con inizio validità settembre 2019, documento pdf ricevuto dall’azienda via e-mail indicante la scadenza al 30 novembre 2020 dell’abbonamento sopraindicato, documento di identità, che dovranno essere esibiti al personale di controllo in caso di verifica.

Per gli studenti che nel frattempo hanno terminato gli studi o che hanno acquistato una Carta Verde annuale con inizio validità successiva al 30 settembre 2019, a breve l’azienda comunicherà le modalità per l’ottenimento di un voucher nominativo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Clicca qui per accedere al sito dove attivare la procedura