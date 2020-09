C’è tempo sino al 30 settembre 2020 per rispondere all’avviso di ricerca di Amiu Genova spa di un’area con superficie esterna di almeno 8 mila mq con un immobile o con la possibilità di essere edificato di almeno 800 mq per il rimessaggio di mezzi operativi, uffici e spogliatoi nell’ambito dei servizi svolti da Amiu spa. Attualmente Amiu sta utiizzando aree “prestate” da altre realtà, dopo l’emergenza che si è creata a causa degli spazi persi nel crollo del ponte Morandi (per esempio il piazzale antistante alla Coop di Sestri Ponente).

L’area è ricercata in locazione e nell’ambito del Comune di Genova e deve avere destinazione d’uso produttivo/industriale o servizi pubblici.

Tra le caratteristiche anche l’accessibilità carrabile a mezzi di grandi dimensioni e portata e essere conforme alle attuali norme urbanistico/edilizie.

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario o dal procuratore dell’area e immobile, dovrà pervenire ad Amiu spa esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amiu@pec.amiu.genova.it entro mercoledì 30 settembre alle 12.

Per scaricare l’avviso pubblico per la individuazione di un area o immobile da acquisire in locazione da destinare a rimessaggio mezzi operativi di Amiu cliccare qui.

allegato 1 modulo offerta tecnica

allegato 2 modulo offerta economica