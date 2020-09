Md per i discount, Esselunga Superstore per gli iper e supermercati, queste le due insegne in cui è possibile risparmiare di più in Liguria. Lo rileva l’annuale inchiesta di Altroconsumo pubblicata ieri.

Tuttavia la classifica cambia a seconda di ciò che si mette nel carrello. La classifica per città (rilevazione giugno 2020) fa emergere, per quanto riguarda i prodotti di marca, un maggiore risparmio nel capoluogo ligure.

A Genova il risparmio massimo in un anno di chi ama i prodotti di marca spetta a chi compra alla Coop di Lungobisagno Dalmazia: 891 euro.

Alla Spezia il primato è dell’Esselunga Superstore di corso Nazionale (risparmio massimo in città in un anno di 627 euro).

A Savona al Mercatò di via Nizza il risparmio massimo in città in un anno è di 248 euro.

L’inchiesta non considera la provincia di Imperia.