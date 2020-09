«Giusto pensare a una riqualificazione dell’ex Savam di Altare spingendo l’acceleratore al massimo per dare vita al progetto e aiutare chi vuole investire per dare un volto nuovo alla val Bormida».

A dirlo è Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale di Forza Italia, candidato alle prossime regionali, in visita nel Comune di Altare, a proposito dell’operazione “Città del Vetro”: si tratta del progetto da 20 milioni di euro (di cui 3 già spesi per l’acquisto e la bonifica del sito) per la rigenerazione della storica fabbrica, in disuso da oltre 25 anni. Nei circa 70 mila metri cubi di volumetria dovrebbero sorgere nuovi appartamenti, ma anche spazi commerciali e artigianali, piazze e un ristorante, operazione che consentirebbe di dare nuova vita non solo all’ex vetreria, ma anche all’intero paese del Ponente ligure.

Il nodo da sciogliere resta quello dei lavori di messa in sicurezza idraulica del rio Gavello. La società promotrice dell’intervento, che attende ancora il titolo per costruire, ha anche già perso importanti finanziamenti proprio a causa del dilatarsi dei tempi: sono a rischio anche quelli per l’Ers, edilizia residenziale sociale.

A sostegno della riqualificazione dell’edificio, a gennaio 2020 si è anche costituito un “comitato per le aree ex Savam”, accompagnato da una petizione popolare contro il degrado dell’area: “Nonostante i numerosi annunci promossi, quasi sempre in occasione delle elezioni amministrative locali e inerenti un sempre imminente inizio dei lavori di recupero, lo stato dei luoghi è andato via via peggiorando – si legge sulla petizione – A fronte di un progetto ambizioso della proprietà privata, più volte presentato e annunciato pubblicamente, ma mai attuato, si chiede un intervento delle pubbliche autorità, rammentando la necessità di avere certezze immediate e risultati a breve termine, auspicando che la pubblica amministrazione comunale assuma idonee garanzie in proposito, le quali vadano al di là delle semplici promesse non vincolanti di chi ha diritti (e doveri) sull’immobile”.