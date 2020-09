Assocad (Associazione nazionale Centri di assistenza doganale) con AR.com, società di consulenza e formazione specializzata in commercio internazionale e diritto doganale, organizzano il primo “Corso per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo” accreditato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Il corso è articolato in 200 ore tutte via webinar-live e tratterà i seguenti temi: diritto doganale, commercio internazionale, Iva, accise, Incoterms, accertamento e contenzioso doganale, sistemi e procedure doganali e informatici. Con il superamento dell’esame il partecipante consegue la qualifica di Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo, valida a ogni effetto di legge.

L’approfondimento a 360 gradi di tutti gli aspetti di interesse per le aziende e la possibilità di partecipare anche solo a singoli moduli (per chi non interessato al conseguimento del titolo finale) lo rendono di particolare appeal per la formazione aziendale. Per far crescere le risorse interne e migliorare nell’import/export.

Il corso è rivolto a imprenditori, dirigenti, manager, responsabili legali e amministrativi, customs ed export manager, addetti alla supply chain, ma, grazie al suo elevato grado di specializzazione, risulta di grande interesse anche per commercialisti, avvocati, consulenti per l’estero e per i neolaureati che intendano acquisire competenze in un settore vitale per l’economia italiana.

È possibile scaricare il modulo di pre-iscrizione e la brochure promozionale del corso a questo link

Il corso è stato riconosciuto e accreditato dall’Agenzia delle dogane e monopoli con Determinazione 3 luglio 2020, prot. 204607/RU, a norma di quanto previsto dalla Determinazione dell’Agenzia delle dogane e monopoli, 29 aprile 2020, prot. 123923/RU ai fini del conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 39, lett. d), Reg. 952/2013