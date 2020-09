Da oggi anche a Genova acquisti e-commerce recapitati in giornata o su appuntamento, grazie all’accordo sottoscritto tra Poste Italiane e Milkman, una startup che offre servizi di recapito “ultimo miglio”.

Al momento del proprio acquisto online effettuato con uno dei venditori che hanno sottoscritti uno specifico accordo con Poste Italiane, il cliente potrà scegliere tra diverse opzioni di consegna personalizzate, tra cui il “same-day“, per ricevere il pacco entro poche ore dall’acquisto, nella stessa giornata, oppure fissando data e ora preferita per accogliere il corriere (con finestre di 30 minuti).

I clienti, inoltre, avranno a disposizione una mappatura in tempo reale per poter seguire, dalla partenza alla consegna, la spedizione loro diretta.

In caso di necessità, i clienti potranno accedere all’offerta di consegna personalizzata anche in una fase successiva a quella dell’ordine online.

«In settori cruciali come l’ecommerce e il digitale – ha detto l’a.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante – siamo in anticipo di due anni e stiamo già raggiungendo gli obiettivi fissati per il nostro piano Deliver 2022. Si tratta di traguardi impensabili nei mesi scorsi. È sufficiente considerare che durante il periodo del lockdown Poste Italiane è arrivata a consegnare fino ad un milione di pacchi al giorno. Questi risultati sono frutto degli investimenti che l’azienda ha compiuto negli ultimi anni»

A Genova Poste Italiane ha 18 centri di recapito, che quotidianamente servono quasi 836 mila cittadini, quasi 421 mila famiglie e oltre 50 mila attività commerciali percorrendo in media circa 21 chilometri.

Inoltre, la rete Punto Poste, pensata per il ritiro degli acquisti online e la spedizione di resi e pacchi prepagati, è composta da uffici postali con servizio di fermo posta, tabaccherie e attività commerciali per il ritiro e la spedizione e locker, punti self service punti self-service con orari di apertura estesi.