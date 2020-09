Riprende con numeri di tutto rispetto l’attività congressuale ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova. Trecento i partecipanti previsti sabato 5 settembre alla convention del gruppo Pellegrini in sala Maestrale.

La Pellegrini, fondata dal Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini nel 1965, oggi è una realtà che si occupa di servizi dedicati alle aziende in Italia e all’estero e ha fatto registrare nel 2019 ricavi per 640 milioni di euro. Sono più di 9.300 i dipendenti della Pellegrini, distribuiti fra le sedi di Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera) e i tanti appalti in giro per il mondo.

Il business dell’azienda si basa su 5 attività: ristorazione collettiva, welfare solutions (con i buoni pasto in prima fila), pulizie sanificazioni e servizi integrati, distribuzione automatica, lavorazione della carne e forniture alimentari. L’Accademia Pellegrini è il centro di eccellenza dell’azienda, dedicato alla ricerca, allo sviluppo di nuove soluzioni e processi e alla formazione dei manager, dei cuochi e degli addetti di ogni divisione.

Valentina Pellegrini, vicepresidente, affianca Ernesto Pellegrini nella gestione, quale seconda generazione. Per volontà della famiglia imprenditrice, la Pellegrini reinveste nell’azienda tutti i propri utili e, sostiene, dal 2014, la Fondazione Ernesto Pellegrini onlus, la cui prima attività è stata la creazione a Milano del ristorante solidale Ruben.