Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, a Diano Marina c’è “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Per tre giorni il Golfo dianese sarà teatro di cene, show cooking, laboratori, presentazioni, stand dei produttori, street food, conferenze, e molto altro.

Inizialmente prevista a fine aprile, l’edizione 2020 di Aromatica, la settima, la terza del nuovo corso, si svolgerà dunque eccezionalmente in settembre, con tutte le precauzioni previste dall’emergenza sanitaria, per continuare comunque a promuovere le eccellenze del Golfo dianese e della Riviera ligure.

Oltre 40 gli stand di produttori e commercianti di prodotti tipici del nostro territorio e in particolare di quelli legati alle erbe aromatiche, affollata e qualificata l’area dello street food. Non mancheranno laboratori, conferenze, presentazioni. Un apposito spazio sarà dedicato alla promozione della Regione Liguria e dei suoi prodotti di punta, il pesto, l’olio, i vini. In programma anche laboratori e momenti di degustazione, tra cui gli “Assaggia la Liguria Show”, realizzati in collaborazione con i Consorzi regionali di tutela e l’Enoteca regionale.

Due le novità di quest’anno: l’apertura serale nelle giornate di venerdì e sabato, e la presenza, sabato sera e domenica mattina, di Andrea Di Marco, comico e cabarettista, protagonista del fortunato spot di “Assaggia la Liguria”, il quale visiterà l’esposizione e parteciperà alle attività del progetto promozionale dell’assessorato regionale.