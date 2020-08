Dopo secoli di storia l’Abbazia della Cervara apre le porte a un turismo selezionato, offrendo la possibilità di soggiornare in una delle 11 camere e suite dislocate tra il convento e l’antica torre Saracena.

«La Cervara è un luogo di indicibile bellezza, un monumento nazionale − spiega Chiara Mapelli, proprietaria dell’antica dimora − Per mio padre è stato amore a prima vista, in meno di 24 ore ha deciso di acquistare l’antica abbazia e a partire dal 1990, anno in cui la nostra famiglia ne è entrata in possesso, l’impegno è stato quello di restituire il complesso monumentale e i suoi giardini allo splendore di un tempo».

Gli imponenti lavori di recupero e restauro sono durati oltre trent’anni e proseguono ancora oggi, condotti sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. Per l’intervento di restauro pittorico la famiglia Mapelli ha chiamato Pinin Brambila Barcilon, la celebre restauratrice del Cenacolo di Leonardo.

«Il nostro obiettivo primario è quello di riportare la Cervara al suo originario ruolo di centro pulsante di diffusione culturale, collaborando con organismi locali e internazionali − continua la giovane imprenditrice − Sono da poco diventata mamma, e questo mi ha fatto riflettere sulle responsabilità della mia famiglia nel preservare l’immenso patrimonio di storia e cultura che rappresenta la Cervara, per consegnarlo alle generazioni future. Proprio il senso di responsabilità nei confronti di questo monumento nazionale ci spinge oggi ad aprire le porte della dimora a un turismo selezionato, per condividere il privilegio di un soggiorno nella bellezza della storia, ma soprattutto per consentire alla Cervara di poter disporre di tutte le risorse necessarie per conservarsi intatta per le generazioni a venire».

A partire dal mese di agosto, per la prima volta nella sua storia secolare, la Cervara, Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino, offre quindi la possibilità di soggiornare nei suoi spazi esclusivi.