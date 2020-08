«Un importante momento di approfondimento dopo mesi difficili, in cui abbiamo ribadito il ruolo che la conferenza delle regioni si è conquistata sul campo, in un dialogo costante con il governo ma assumendosi anche responsabilità importanti per il Paese: basti pensare a tutto il lavoro fatto insieme nell’elaborazione delle linee guida, non solo nella gestione dell’emergenza sanitaria».

Così il presidente di Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti commenta l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale, assieme agli altri presidenti di Regione, in occasione dei 50 anni delle Regioni a statuto ordinario.

«Abbiamo presentato al Capo dello Stato – aggiunge Toti – un documento, molto articolato, che propone le Regioni come elemento istituzionale centrale anche della fase del rilancio post Covid del Paese, soprattutto alla luce del Recovery fund e di tutti i fondi che dovranno essere investiti per far ripartire il nostro Paese. In questo senso, è certo che occorra semplificare le procedure di spesa e considerare le Regioni elementi essenziali nella programmazione».