Stosa Cucine apre dieci nuovi punti vendita, anche in Liguria: si tratta degli store monomarca a Ventimiglia e alla Spezia.

Il gruppo porta così a termine i progetti di espansione per il 2020.

I nuovi negozi sono Stosa Store Parabiago in Lombardia; Stosa Store Biella in Piemonte; Stosa Store Venezia in Veneto; Stosa Store Ventimiglia e La Spezia in Liguria; Stosa Store Lucca, Carrara, Pistoia, Firenze Sud, Siena in Toscana.