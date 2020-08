Inaugurato oggi a Sestri Levante il nuovo punto Unicef, “Il caruggio amico dei bambini”, presso Il Bargonello, al civico 143 di via XXV Aprile, nel cuore della cittadina dei due mari.

Innovazione e gioventù sono state le idee fondanti di questo nuovo progetto, che ha scelto come base un locale di nascita recente, i cui proprietari si fanno promotori della cultura del ritrovarsi dal vivo per scambiarsi opinioni, discutere dei grandi temi, elaborare proposte per creare un mondo più giusto secondo gli ideali dell’Unicef.

Lo slogan dell’evento è “Diventare consapevoli”, un invito rivolto ai ragazzi più fragili, che spesso si nascondono dietro a un bicchiere, amplificando le proprie incertezze, ma non solo: anche gli adulti, secondo Unicef, devono ritrovare la capacità di riconoscere situazioni di disagio e sforzarsi per mitigarle, quale che sia il loro ruolo nella società: rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, esercenti, operatori sanitari, comuni cittadini.

Il nuovo Punto Unicef sarà inoltre uno dei punti di riferimento per la raccolta firme per la proposta di legge popolare promossa dal Fondo Internazionale “Una Liguria libera dalla plastica ed amica dei bambini”.