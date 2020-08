La Regione Liguria, in una nota del 6 agosto sottoscritta anche dalla provincia della Spezia, annuncia che non concederà alcuna intesa alla nomina di Monica Paganini quale subcommissario alla viabilità spezzina a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra, ritenendola «del tutto inefficace per il territorio», e si riserva di impugnare un atto che ritiene lesivo delle proprie competenze.

La nomina, spiega la nota «è stata comunicata ieri dal ministero dei Trasporti senza alcun accordo con Regione Liguria e senza aver consultato la Provincia della Spezia.

Regione Liguria intende richiedere alla Conferenza delle Regioni di censurare questa decisione che contrasta con la prassi di leale collaborazione istituzionale».